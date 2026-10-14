У Великій Британії лідер партії Reform UK Найджел Фарадж заявив, що благодійні організації та волонтерів, які допомагають шукачам притулку дістатися країни, слід потенційно притягати до кримінальної відповідальності. Про це він сказав в інтерв’ю правому американському подкастеру Бенні Джонсону, повідомляє The Guardian.

Заява про переслідування

Фарадж не уточнив, які саме організації мають стати об’єктом такого переслідування. Він заявив, що неурядові організації та структури, які фінансують коштом платників податків, нібито «сприяли злочинності».

Під час розмови політик назвав прибуття шукачів притулку на малих човнах «вторгненням» людей, які, за його словами, можуть завдати країні значної шкоди. Він також висловлював твердження про загрози, які, на його думку, створює міграція до європейських держав.

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Критика RNLI

Фарадж та інші представники Reform UK раніше критикували Королівський національний інститут рятувальних човнів — RNLI. Організація, серед іншого, рятує в Ла-Манші шукачів притулку, хоча це становить лише невелику частину її рятувальної роботи.

Раніше Фарадж називав RNLI «службою таксі для мігрантів». За даними видання, організація також зазнавала кампанії залякування через порятунок людей у протоці. Представник Reform UK, коментуючи нові слова Фараджа, заявив, що вони «говорять самі за себе».

Інші заяви політика

В інтерв’ю Фарадж також неодноразово порушував тему мусульман серед шукачів притулку, які прибувають до Великої Британії. Окремо він припустив, що п’ятеро громадян Великої Британії, яких наприкінці попереднього місяця затримали поблизу авіабази RAF Fairford, а згодом звільнили під заставу, могли проводити «репетицію» перед терористичним нападом на британські сили.

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