ФБР і CISA застерегли від ШІ-фішингу перед виборами у США — Channel NewsAsia

ФБР і американська кіберагенція CISA закликали виборчих посадовців і громадськість США бути пильними щодо шахрайських текстових повідомлень та електронних листів напередодні проміжних виборів, що мають відбутися наступного місяця. Про це у Вашингтоні повідомляє Channel NewsAsia.

Спроби викрасти дані

У спільному попередженні, оприлюдненому в п’ятницю, CISA та ФБР зазначили, що хакери можуть намагатися зірвати проміжні вибори через фальшиві повідомлення й електронні листи. Такі повідомлення можуть бути спрямовані на викрадення паролів або інших конфіденційних даних.

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Цілі кіберзлочинців

У попередженні вказано, що виборчі посадовці, кандидати та їхні політичні організації є привабливими цілями для зловмисних кіберзлочинців. Також у ньому зазначено, що ШІ дає змогу зловмисникам робити фальшиві листи й текстові повідомлення переконливішими за виглядом і звучанням.

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