ФБР ліквідувало інфраструктуру хакерів, які викрали $400 млн у Binance

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Федеральне бюро розслідувань США повідомило про знешкодження інфраструктури кіберзлочинців, причетних до викрадення криптовалютних активів біржі Binance на суму 400 млн доларів.

Йдеться про північнокорейську хакерську кампанію FaceStealer. Хакери використовували відеозаписи з Zoom та Teams та штучний інтелект для створення лицьових відбитків для подальших авторизацій операцій на криптобіржі.

ФБР заявляє, що вилучило хмарну інфраструктуру, де зберігали 900 таких відеозаписів з обличчями власників активів у криптовалюті.

Також хакери з FaceStealer намагалися проникнути у програмне забезпечення з відкритим кодом для злому криптовалютної біржі.

ФБР підозрює, що північнокорейська кампанія була причетна до більшої атаки на Binance, внаслідок якої було викрадено 6,3 мільярда доларів у активах.

Про це йдеться у пресрелізі Міністерства юстиції США.

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