ФБР ліквідувало інфраструктуру хакерів, які викрали $400 млн у Binance
Федеральне бюро розслідувань США повідомило про знешкодження інфраструктури кіберзлочинців, причетних до викрадення криптовалютних активів біржі Binance на суму 400 млн доларів.
Йдеться про північнокорейську хакерську кампанію FaceStealer. Хакери використовували відеозаписи з Zoom та Teams та штучний інтелект для створення лицьових відбитків для подальших авторизацій операцій на криптобіржі.
ФБР заявляє, що вилучило хмарну інфраструктуру, де зберігали 900 таких відеозаписів з обличчями власників активів у криптовалюті.
Також хакери з FaceStealer намагалися проникнути у програмне забезпечення з відкритим кодом для злому криптовалютної біржі.
ФБР підозрює, що північнокорейська кампанія була причетна до більшої атаки на Binance, внаслідок якої було викрадено 6,3 мільярда доларів у активах.
Про це йдеться у пресрелізі Міністерства юстиції США.
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