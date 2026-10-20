ФБР перевіряло контакти сенатора Грема й конгресмена Клайберна з Navatek — The Hill

ФБР США перевіряло контакти покійного сенатора від Південної Кароліни Ліндсі Грема та конгресмена Джеймса Клайберна з гавайським оборонним підрядником Navatek у межах справи про ймовірний підкуп посадовців заради отримання федеральних контрактів. Водночас Грем, Клайберн і конгресмен Джо Вілсон не були фігурантами розслідування, хоча агенти не виключали, що вони могли б стати такими в майбутньому.

Ймовірні домовленості

Як повідомляє The Hill з посиланням на розслідування ProPublica, генеральний директор Navatek Мартін Као заявив ФБР, що у березні 2020 року Грем нібито погодився посприяти наданню компанії державного контракту на 10 млн доларів у Південній Кароліні. За словами Као, в обмін на це сенатор начебто просив його пообіцяти 100 тис. доларів на кампанію з переобрання.

ProPublica також писала, що після звернень до офісів законодавців на початку 2019 року Navatek нібито укладала схожі домовленості з Клайберном і Вілсоном. Компанія разом з Університетом Південної Кароліни просила законодавців профінансувати спільний дослідницький проєкт на 9,5 млн доларів. Відповідний пункт увійшов до остаточного бюджетного законопроєкту, ухваленого в грудні 2019 року.

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Свідчення керівника та реакції

Розслідування ФБР почалося на початку 2025 року. Као, який у 2022 році визнав провину в незаконних пожертвах на виборчі кампанії та шахрайстві з кредитами, засудили до 87 місяців ув’язнення. За даними ProPublica, він сказав агентам, що бізнес-модель Navatek полягала у підкупі посадовців в обмін на державні контракти, а дослідження, які компанія надавала федеральному уряду, часто не мали цінності.

Колишня директорка з комунікацій Грема Тейлор Рейді назвала твердження про послуги в обмін на політичні пожертви неправдивими та заявила, що ФБР не контактувало з офісом покійного сенатора. Речниця Клайберна Джамі ЛаРю сказала, що пожертви не впливали б на підтримку конгресменом запитів донорів. Представник Вілсона Девід Снайдер заявив, що законодавець завжди дотримувався правил Федеральної виборчої комісії щодо пожертв.

За інформацією видання, після повернення президента Дональда Трампа до Білого дому було розформовано багато команд ФБР і Міністерства юстиції, які розслідували корупцію серед посадовців. Серед них були двоє агентів, що працювали над цією справою, тож, за оцінкою The Hill, вона фактично припинилася.

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