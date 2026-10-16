ФБР розслідує підозрілі листи до посадовців перед виборами у США — Daily Maverick

У США Федеральне бюро розслідувань і Служба поштової інспекції розслідують серію підозрілих листів, надісланих виборчим посадовцям штатів та до офісів законодавців перед проміжними виборами 3 листопада. У ФБР заявили, що частина відправлень містила невідому речовину, повідомляє Daily Maverick.

Листи перехоплювали до доставки

Поштова служба США перехопила листи з підозрілою речовиною, адресовані офісам лідера демократів у Сенаті Чака Шумера, демократа від Каліфорнії Алекса Паділли та демократа від Коннектикуту Кріса Мерфі.

Сержант із питань зброї Палати представників США, який є головним правоохоронцем палати, повідомив співробітникам, що деякі посадовці отримали листи з підозрілими білими порошкоподібними речовинами. Заступник головного інспектора Служби поштової інспекції Брендан Донахью підтвердив перехоплення частини відправлень і заявив, що розслідування триває.

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Національна асоціація секретарів штатів і Національна асоціація директорів виборчих органів повідомили, що серію листів надіслали до виборчих офісів штатів. Відправлення, зокрема призначені для Пенсильванії, Огайо та Айдахо, перехопили до доставки.

Інцидент у Вісконсині

Виборча комісія Вісконсину повідомила про отримання підозрілого листа з невстановленою порошкоподібною речовиною, яку визнали такою, що не становить небезпеки. В електронному листі працівникам Сенату також вказували, що поштові штемпелі на таких відправленнях можуть не відповідати зворотній адресі.

Інциденти сталися менш ніж за три тижні до виборів, коли Поштова служба США готується обробляти мільйони бюлетенів, надісланих поштою. Генеральний поштмейстер США Девід Стайнер заявив, що служба готова до цього. USPS повідомила, що застосує додаткові заходи для виборів 2026 року, зокрема подовжить години роботи окремих відділень, прискорить оброблення бюлетенів, здійснюватиме додаткові доставки та спеціальний збір бюлетенів.

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