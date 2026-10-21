Федеральні агенти США розслідують повідомлення про те, що у вівторок увечері в напрямку будівлі Служби імміграційного та митного контролю США (ICE) в центрі Атланти, штат Джорджія, кинули запалювальний пристрій. Про це Jerusalem Post повідомило з посиланням на заяву ФБР.

Збір доказів

Відділ зв’язків із громадськістю ФБР в Атланті у заяві, надісланій електронною поштою, повідомив, що на місці працюють співробітники бюро та технічні фахівці, які займаються речовими доказами. Вони збирають докази в межах розслідування.

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Розслідування триває

У ФБР заявили, що наразі немає відомої загрози громадській безпеці. Розслідування триває, а додаткових подробиць відомство поки не надало.

У матеріалі також згадано інший інцидент: раніше цього місяця мер Нью-Йорка Зохран Мамдані засудив у дописі в X стрілянину в чоловіка за участю агентів ICE у районі Марбл-Гілл у Бронксі. За даними поліції Нью-Йорка, інцидент стався приблизно о 16:00 за східним часом. Представник поліції зазначив, що залучені агенти були співробітниками Міністерства внутрішньої безпеки США, до якого належать ICE, Митно-прикордонна служба та Прикордонний патруль.

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