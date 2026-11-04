ФБР спростувало твердження про 20 тисяч фальшивих бюлетенів у Г’юстоні — Deutsche Welle

Після проміжних виборів у США в соцмережах поширилися неправдиві заяви про фальсифікації, зокрема про нібито знайдені в Г'юстоні понад 20 тисяч фальшивих бюлетенів на користь Демократичної партії. Федеральне бюро розслідувань у письмовій заяві назвало цю інформацію неправдивою та повідомило, що жодної операції, пов'язаної з виборами, не проводило, пише Deutsche Welle.

Зображення не підтверджували заяву

У дописі, який переглянули понад 400 тисяч разів, використали три зображення, що не підтверджували заяву про рейд у Техасі. Фото автомобіля ФБР було зроблене під час іншої операції — рейду на виборчий склад округу Фултон у штаті Джорджія, під час якого цього року вилучили бюлетені з виборів 2020 року. На автомобілі видно напис FBI Atlanta.

Інше зображення показувало складське приміщення в Г'юстоні, однак воно походило із сайту компанії Public Storage. Третє фото демонструвало бюлетені з написом департаменту виборів міста й округу Сан-Франциско, що також не мало зв'язку з нібито операцією в Техасі.

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Твердження про перекладачів і графіку NBC

Ще один вірусний допис стосувався відео з виборчої дільниці в Льюїстоні, штат Мен. Правий медіаресурс заявив, що кадри з чоловіком, який допомагає виборцям заповнювати бюлетені, нібито свідчать про скоординовану спробу викрасти вибори. Водночас закон штату дозволяє виборцю, який через фізичну інвалідність, неписьменність або релігійні переконання не може прочитати чи заповнити бюлетень, попросити іншу людину про допомогу. Офіс секретаря штату повідомив місцевому виданню, що не отримував достовірних повідомлень про шахрайство з боку перекладачів.

DW також перевірило підроблену графіку, стилізовану під ефір NBC, у якій генеральному прокурору Техасу Кену Пакстону приписали слова про нібито нечесний результат виборів. За даними видання, Пакстон привітав Джеймса Таларіко з перемогою та заявив, що молитиметься за його успіхи для Техасу й країни. Інші фальшиві графіки поширювали вигадані результати про перемогу республіканців у Конгресі та Сенаті.

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