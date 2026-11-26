У США компанія Neuralink повідомила про дозвіл Управління з контролю за продуктами і ліками США (FDA) розпочати ключове клінічне випробування імплантованого інтерфейсу мозок — комп’ютер LINK. У дослідженні зможе взяти участь обмежена кількість пацієнтів із бічним аміотрофічним склерозом (БАС) — прогресивним нейродегенеративним захворюванням, що уражає нервові клітини, які контролюють довільні рухи.

Безпека та керування пристроями

Як повідомляє Engadget, дозвіл FDA надали для експериментального дослідження. Випробування має оцінити, чи можуть учасники керувати цифровими пристроями за допомогою думок, а також перевірити довгострокову безпеку, ефективність і надійність системи.

За заявою Neuralink, дослідження зосередиться на функціональних результатах, які можуть підвищити самостійність людей у повсякденному житті. Компанія отримала дозвіл набирати учасників і проводити випробування за затвердженим клінічним протоколом.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Як працює система

У нинішній системі Neuralink імплант N1 хірургічно встановлюють у череп. Потім робот R1 вводить у мозок гнучкі електроди. Програмне забезпечення інтерпретує пов’язану з рухами нейронну активність і перетворює сигнали на команди для керування комп’ютером або іншими цифровими пристроями.

За даними Neuralink, у її дослідженнях уже брали участь понад 30 людей. Торік компанія заявила, що її перший учасник із БАС Бредфорд Сміт зміг спілкуватися, використовуючи лише сигнали мозку.

Читай нас у