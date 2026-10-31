Федеральна суддя Томпсон зупинила погрози виборчим посадовцям — The Hill

Федеральна суддя Тріна Томпсон у Каліфорнії 30 жовтня видала тимчасову заборонну ухвалу, якою зобов’язала адміністрацію Трампа припинити погрози кримінальним переслідуванням працівникам виборчих органів. Рішення ухвалили за позовом профспілок, що представляють виборчих працівників штату, повідомляє The Hill.

Судове рішення напередодні голосування

Суддя звернула увагу, що день виборів уже близько, бюлетені видано, американці почали голосувати, а працівники — опрацьовувати бюлетені. На її думку, підстав відкладати рішення не було через можливі наслідки бездіяльності.

Ухвала також зупиняє спроби адміністрації змусити працівників виборчих органів виключати окремих людей зі списків виборців, відмовляти деяким виборцям у запитах на бюлетені або відкладати бюлетені осіб, яких влада підозрює у відсутності права голосу.

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Позов профспілок і листи Мін’юсту

Серед позивачів — Міжнародна спілка працівників сфери обслуговування, Американська федерація працівників штатів, округів і муніципалітетів, Ліга об’єднаних латиноамериканських громадян і Національна асоціація сприяння прогресу кольорового населення. У позові вони звинуватили генерального прокурора США Тодда Бланша та інших посадовців Міністерства юстиції США у скоординованій кампанії залякування, погроз і примусу державних та місцевих службовців.

Цього тижня Мін’юст США надіслав виборчим посадовцям усіх 50 штатів листи з попередженням про можливе кримінальне переслідування, якщо вони не збережуть виборчі записи. За тиждень до цього відомство звернулося до посадовців кожного округу Каліфорнії з вимогою співпрацювати у виявленні можливих негромадян у списках виборців.

Раніше інший федеральний суддя в Каліфорнії відхилив позов адміністрації, яка намагалася зобов’язати штат відкласти бюлетені 20 тисяч осіб, визначених федеральним урядом як потенційні негромадяни. У п’ятницю колегія федерального апеляційного суду, розділившись у думках, залишила це рішення в силі.

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