Федеральний суддя у Флориді відхилив позов Трампа до WSJ і Мердока — CNBC

Федеральний суддя у Флориді, США, в суботу відхилив із забороною повторного подання виправлений позов президента США Дональда Трампа про наклеп проти медіамагната Руперта Мердока та газети The Wall Street Journal.

Позов про матеріал газети

Позов стосувався матеріалу газети, в якому йшлося, що Трамп нібито надіслав лист непристойного змісту до 50-річчя Джеффрі Епштейна. У цьому матеріалі, за твердженням позивача, газета поширила наклеп.

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У матеріалі CNBC Епштейна названо відомим сексуальним злочинцем. Судовий позов Трампа був спрямований як проти Мердока, так і проти The Wall Street Journal.

Рішення судді

Як повідомляє CNBC, рішення стосується саме виправленої версії позовної заяви Трампа. У доступному повідомленні видання не навело докладної аргументації судді щодо відхилення позову.

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