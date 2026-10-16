Федеральний суддя в Брукліні відхилив позов адміністрації Трампа — The Hill

Федеральний суддя Рамон Рейєс у Брукліні, США, відхилив позов адміністрації президента Дональда Трампа, яка намагалася заблокувати міські норми Нью-Йорка, що обмежують співпрацю місцевої влади з федеральними імміграційними органами. Як повідомляє The Hill, суддя дійшов висновку, що федеральний уряд не мав належних підстав для оскарження такого правила.

Аргументи сторін

Позов адміністрація Трампа подала в липні минулого року до федерального окружного суду в Брукліні. Вона стверджувала, що міська політика суперечить положенню Конституції США про верховенство федерального законодавства над законами штатів.

Рейєс відкинув ці аргументи. За даними Reuters, на які посилається The Hill, суддя зазначив, що федеральна влада не може примусити місцеві органи самоврядування допомагати їй у забезпеченні дотримання імміграційного законодавства.

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Обмеження на передавання даних

Суддя також підтримав чинність міських норм, які обмежують передавання місцевою владою даних про дати звільнення, місцеперебування та іншої інформації про іммігрантів, що перебувають під вартою. За повідомленням Reuters, федеральне законодавство не зобов’язує органи влади штатів і місцеві органи надавати такі дані.

Мер Нью-Йорка Зогран Мамдані після рішення заявив, що міські норми дають змогу спрямовувати ресурси на захист і обслуговування громад. За його словами, вони також дозволяють жителям звертатися по допомогу до міської влади, не побоюючись депортації.

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