Фермер у Газі заявив про падіння врожайності оливок на 70–80% — Anadolu Agency

У секторі Гази в Палестині фермер Камель Барака з Дейр-ель-Балаха розповів Anadolu Agency, що врожайність оливкових дерев упала на 70–80% порівняно з довоєнним рівнем. Причинами він назвав пошкодження сільськогосподарських угідь, дефіцит добрив і води для зрошення, а також обмежений доступ до частини гаїв.

За словами Бараки, дерево, яке до війни давало приблизно 100 кілограмів оливок, тепер приносить лише 20–30 кілограмів. Сезон, який раніше був важливим джерелом доходу для аграріїв, торговців і працівників, тепер для багатьох родин забезпечує лише частину необхідних запасів.

Обмежений доступ до гаїв

Барака розповів, що значні площі оливкових гаїв у східній частині центральної Гази залишаються недоступними для фермерів, зокрема на схід від вулиці Салах ад-Дін та поблизу так званої жовтої лінії. За описом агентства, ця умовна лінія розділяє райони на сході сектора, що перебувають під контролем ізраїльської армії, та території на захід від неї, де можуть пересуватися палестинці.

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Фермери з Дейр-ель-Балаха, Бурейджа та Магазі мають труднощі з доступом до земель, які раніше були важливими для виробництва оливок. Наявних угідь на захід від вулиці Салах ад-Дін, за словами Бараки, недостатньо для потреб місцевих жителів в оливковій олії та оливках.

Витрати зросли втричі

Фермери також стикаються зі зростанням витрат на перевезення та переробку врожаю. За словами Бараки, вартість віджимання оливок зросла приблизно втричі порівняно з довоєнним періодом. Додатковими проблемами стали нестача контейнерів для зберігання оливкової олії, добрив, робочої сили та води для поливу.

Міністерство сільського господарства Гази 13 липня оцінило втрати аграрного сектору від війни у понад 3 млрд доларів: 1,49 млрд доларів прямих збитків і 1,59 млрд доларів непрямих втрат. За даними міністерства, пошкоджено 158 909 дунамів із 182 247 дунамів сільськогосподарських земель, або близько 87% їхньої загальної площі.

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