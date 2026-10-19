Фермери Пакистану вимагали 5 тисяч рупій за маунд пшениці — Dawn

Дрібні фермери по всьому Пакистану в неділю провели акції протесту з вимогою встановити гарантовані ціни підтримки, зокрема на рівні 5 тисяч рупій за маунд пшениці. Учасники також закликали негайно припинити те, що вони назвали захопленням земель корпораціями, а також розширення посівів генетично модифікованих культур, повідомляє Dawn.

Вимоги протестувальників

Демонстрації організував Pakistan Kissan Rabta Committee (PKRC). Учасники заявили, що сільська місцевість переживає дедалі глибшу кризу через різке подорожчання дизельного пального, електроенергії, добрив і насіння, а також невигідні ціни на сільськогосподарську продукцію.

Серед ключових вимог протестувальників — негайне відновлення Пакистанської корпорації сільськогосподарських сховищ і послуг (PASSCO) та запровадження дієвого механізму державних закупівель. На думку учасників акцій, це має захистити виробників від експлуатації з боку впливових посередників і ринкових картелів.

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Критика аграрної політики

Учасники виступили проти економічної політики, яку, за їхніми словами, підтримують Міжнародний валютний фонд і Світовий банк та яка передбачає дерегуляцію ринку й послаблення державних аграрних установ.

Президент PKRC Тарік Махмуд і генеральна секретарка організації Ріффат Максуд заявили, що дрібні землевласники опинилися на межі фінансового краху. Член федерального комітету PKRC Фарук Тарік наголосив, що продовольчу безпеку країни мають забезпечити аграрна реформа, розподіл землі серед безземельних селян, прозорий розподіл води та підтримка місцевого насіння.

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