Макс Ферстаппен переміг у Гран-прі Лас-Вегаса Формули-1. Другим фінішував Ландо Норріс, а третє місце посів Оскар Піастрі, який стартував із 17-ї позиції. Як повідомляє Interia Sport, на фініші Ферстаппен випередив Норріса на 0,6 секунди.

Боротьба за лідерство

На початку заїзду за першу позицію боролися Ферстаппен, Джордж Расселл та Ісак Аджар. На другому колі лідером став Расселл, а на восьмому на короткий час перше місце посів Аджар. На трасі з довгою прямою позиції серед лідерів неодноразово змінювалися.

Льюїс Гамільтон отримав 10-секундний штраф за обгін Норріса поза межами траси з отриманням переваги. Після піт-стопу та відбуття покарання він опустився на 14-ту позицію, однак надалі почав відігравати місця й у певний момент встановив найшвидше коло гонки.

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Автомобіль безпеки та зіткнення Ferrari

На 19-му колі на трасу виїхав автомобіль безпеки після зіткнення Рафаеля Камари із Серхіо Пересом. За даними видання, пілот Haas невдало загальмував перед поворотом, через що Перес не зміг чисто пройти віраж. Режим автомобіля безпеки тривав сім кіл, оскільки потрібно було відремонтувати бар'єр.

Під час цього періоду Арвід Ліндблад розвернувся, прогріваючи шини, і завершив гонку. Пізніше Аджар вибув через пошкодження переднього крила. Гамільтон зіткнувся з Шарлем Леклером, а монегаск за цей епізод отримав 10-секундний штраф.

Кімі Антонеллі посів четверте місце, а П'єр Гаслі фінішував п'ятим. Расселл утратив позиції після контакту з бар'єром наприкінці заїзду.

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