Фідіас Панайоту очолив на Кіпрі протест через ціни на електрику — Cyprus Mail

Лідер руху Direct Democracy Cyprus Фідіас Панайоту в суботу очолив на Кіпрі ходу до президентського палацу на знак протесту проти високих і зростаючих цін на електроенергію. Учасники акції передали президентові Нікосу Христодулідісу лист із вимогою визнати електроенергію та пальне базовими потребами, повідомляє Cyprus Mail.

Вимоги протестувальників

У листі зазначено, що жодне домогосподарство, а також малий чи середній бізнес не мають бути позбавлені базових потреб через непосильні витрати на енергію. Автори звернення назвали електроенергію не розкішшю, а необхідною умовою гідного життя та суспільного добробуту.

За наведеними в листі даними державної статистичної служби Cystat, ціни на енергію зросли на 15% між серпнем минулого та серпнем цього року. Протестувальники також заявили, що для працівника з мінімальною зарплатою рахунки за електроенергію, оренду житла, харчування та транспорт забирають значну частину наявного доходу. За їхніми словами, 1 000 кіловат-годин електроенергії у рахунку для домогосподарства можуть коштувати до 295 євро.

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Пропозиції щодо енергоринку

Серед вимог учасників акції — постійне зниження ставки ПДВ до 5%, перегляд вартості прав на викиди в межах Системи торгівлі викидами ЄС, адресна підтримка вразливих домогосподарств і малого та середнього бізнесу, а також встановлення батарей для накопичення енергії.

Вони також закликали забезпечити прозорість формування виробничих, мережевих і постачальних витрат, розвивати електричні з’єднання з іншими країнами, забезпечити постачання природного газу без затримок і посилити конкуренцію на ринку. Cyprus Mail зазначає, що запропоноване зниження ПДВ до 5% не відповідало б правилам ЄС, які для більшості товарів встановлюють мінімальну ставку 15%. Видання також вказує, що кошти від системи торгівлі викидами можуть бути спрямовані на інвестиції в електромережу, однак не на прямі виплати вразливим домогосподарствам.

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