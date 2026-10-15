Фіджі оголосило про перегляд розвідсистеми за підтримки Нової Зеландії — RNZ

Уряд Фіджі оголосив про шестимісячне партнерство зі Службою безпеки та розвідки Нової Зеландії (NZSIS), у межах якого переглянуть національну систему безпеки й розвідки країни. Як повідомляє RNZ, NZSIS допоможе оцінити чинну структуру розвідки та підготувати засновані на доказах варіанти її реформування.

Обмін інформацією між державами

Одним із головних напрямів перегляду стане обмін інформацією між країнами. Уряд Фіджі заявив, що для цього потрібна програма реформ, яка має усунути розпорошеність функцій між державними установами.

Перевірка охопить можливі зміни у функціях розвідки, управлінні, кадровому складі та операційній діяльності. Влада також планує оцінити ризики, переваги й вимоги, пов’язані з упровадженням запропонованих змін.

Контекст заяв про іноземне втручання

Уряд Фіджі зазначив, що реформи також мають забезпечити належний нагляд і підзвітність для сталої роботи національної розвідувальної системи.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

У серпневій оцінці загроз NZSIS повідомила, що виявила в Тихоокеанському регіоні осіб, які здійснювали шпигунську діяльність та іноземне втручання від імені неназваної іноземної розвідувальної служби. Окремо служба згадала тривалу шпигунську активність Китаю в Новій Зеландії, назвавши Китай єдиною країною, чию діяльність такого масштабу вона зафіксувала.

Минулого тижня Державний департамент США визначив власника готелів Чжао Фугана як особу, причетну до значної корупції. Американська сторона стверджує, що він давав хабарі громадянам Фіджі задля просування пов’язаних із Китаєм державних, бізнесових і кримінальних інтересів.

Посольство Китаю в Новій Зеландії також заперечило звинувачення США, що Китай підтримував шкідливу кіберактивність проти тихоокеанської регіональної організації в Суві та що кіберзлочинність за підтримки Комуністичної партії Китаю є поширеною в Тихоокеанському регіоні.

Читай нас у