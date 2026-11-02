ФІФА сплатить майже $4 млн податків за Інфантіно у США

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Міжнародна федерація футболу (ФІФА) зобов’язалася повністю покрити податкові зобов’язання свого президента Джанні Інфантіно у США. Загальна сума виплат за три роки його перебування в країні становитиме близько 4 млн доларів.

Відповідне рішення ухвалили у травні 2024 року на засіданні комітету з винагород керівництва ФІФА. Водночас інформацію про цю податкову пільгу не включили до публічної фінансової звітності організації, хоча вона зобов’язана розкривати дані про виплати найвищим посадовцям. Річна зарплата Інфантіно становить близько 6 мільйонів доларів.

У виданні також з’ясували, що федерація покривала й інші витрати президента та його родини. Зокрема, ФІФА щороку витрачала близько 600 тисяч доларів на оренду будинку для Інфантіно в Маямі, оплачувала його житло у Швейцарії та забезпечувала охорону дружини президента під час чемпіонату світу. На послуги охоронної компанії GRIZ організація спрямувала сотні тисяч доларів.

Крім того, нова політика ФІФА розширила можливості керівництва отримувати подарунки, VIP-запрошення та користуватися приватними літаками. Також уперше запровадили фіксовані виплати для керівників консультативних комітетів.

У ФІФА заявили, що всі рішення ухвалювали відповідно до внутрішніх правил і чинного законодавства, а виплати керівництву проходять незалежний аудит. Водночас організація відмовилася розкривати подробиці податкової угоди з Інфантіно.

Зазначимо, що в березні 2027 року Джанні Інфантіно балотуватиметься на переобрання президентом ФІФА.

Про це повідомляє The New York Times із посиланням на документи та джерела.

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