Філіппіни протестують проти заяв посла Китаю — The Hindu
Філіппіни 16 жовтня 2026 року висловили протест через заяви посла Китаю в Манілі Цзін Цюаня. Президент Фердинанд Маркос-молодший та уряд країни назвали слова дипломата завуальованою погрозою застосування сили на тлі тривалого територіального спору в Південнокитайському морі.
Заява китайського посла
Як повідомляє The Hindu, 15 жовтня під час форуму в Манілі китайського посла запитали про оцінку міністра оборони Філіппін Гільберто Теодоро-молодшого. Той раніше назвав Китай джерелом проблем у регіоні.
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Цзін Цюань відкинув цю оцінку, назвавши її нісенітницею. Він також сказав, що Філіппінам слід вважати себе щасливими через сусідство з Китаєм.
Територіальний спір
Китай і Філіппіни давно конфліктують через територіальні претензії в Південнокитайському морі. Протест Маніли став черговим загостренням у спорі між двома азійськими країнами.