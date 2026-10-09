Філіппіни зафіксували 101 корабель Китаю в Південнокитайському морі — Taipei Times

Філіппіни минулого місяця зафіксували 101 корабель ВМС і берегової охорони Китаю поблизу кількох спірних ділянок у Південнокитайському морі. За даними Taipei Times, це майже вдвічі більше, ніж попереднього місяця, коли філіппінські військові нарахували 56 китайських суден.

Кораблі поблизу спірних ділянок

Китайські кораблі помітили поблизу острова Тіту, де розміщено філіппінський гарнізон, мілини Другого Томаса, мілини Сабіна та мілини Скарборо, яку контролює Китай. Пекін претендує на більшу частину Південнокитайського моря, хоча міжнародне рішення визнало ці претензії такими, що не мають правових підстав.

Речник ВМС Філіппін контрадмірал Рой Вінсент Тринідад заявив, що нарощування китайської присутності має на меті послабити рішучість філіппінців утримувати території, які Маніла вважає своїми. Він назвав таку тактику mission kill — знищенням спроможності продовжувати виконання місії.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Взаємні звинувачення

Минулого тижня Маніла звинуватила китайські військові та берегову охорону в переслідуванні філіппінських урядових літаків і човнів у двох районах Південнокитайського моря, що розташовані у виключній економічній зоні Філіппін.

За твердженням Маніли, китайський винищувач завадив філіппінському турбогвинтовому літаку Cessna 208, який здійснював звичайне військове патрулювання поблизу мілини Скарборо. Окремо берегова охорона Філіппін повідомила, що китайський корабель супроводжував і блокував філіппінські човни, які намагалися підійти до іноземного рибальського судна, підозрюваного у вилові риби за допомогою динаміту.

Пекін цього тижня застеріг Манілу від провокаційних дій у спірних водах і заявив, що філіппінський літак Cessna поблизу мілини Скарборо порушив повітряний простір Китаю.

Читай нас у