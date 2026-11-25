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Фінальний трейлер фільму «Месники: Судний день» (Avengers: Doomsday) набрав 563 млн переглядів за перші 24 години після прем'єри. Це зробило його другим найпопулярнішим кінематографічним трейлером за кількістю переглядів протягом доби.

Водночас ролик встановив абсолютний рекорд Disney, ставши найпопулярнішим трейлером компанії за всю історію.

За оприлюдненими даними, трейлер випередив попередній тизер стрічки, який за першу добу переглянули 503 млн разів. Він також перевершив рекламний ролик фільму «Дедпул і Росомаха», представлений під час Супербоулу 2024 року, що зібрав 365 млн переглядів з урахуванням телевізійної аудиторії.

Перше місце в рейтингу наразі посідає трейлер фільму «Людина-павук: Абсолютно новий день» (Spider-Man: Brand New Day). Він набрав 718,6 млн переглядів за перші 24 години після виходу.

Водночас фінальний трейлер «Месників: Судний день» перевершив показник фінального ролика «Людини-павука: Абсолютно новий день» більш ніж утричі. Останній за першу добу переглянули 131 млн разів.

За даними видання, загалом рекламна кампанія «Месників: Судний день» уже зібрала близько 3,3 млрд переглядів та 4,8 млн згадок у соціальних мережах. До підрахунку увійшли оголошення про участь Роберта Дауні-молодшого, презентація акторського складу, чотири тизери персонажів та трейлери стрічки.

Протягом першої доби після виходу фінальний ролик також зібрав майже мільйон згадок у соціальних мережах. За цим показником він став другим найбільш обговорюваним кінематографічним трейлером із 2023 року.

Про це повідомляється із посиланням на The Times of India.

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