Financial Times попереджає про рекордну загрозу Третьої світової війни

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Кількість збройних протистоянь у світі досягла найвищого рівня з часів Другої світової війни. На цьому тлі Financial Times попереджає про зростання ризиків масштабної глобальної війни.

За оцінкою Міжнародної кризової групи (International Crisis Group), зараз на планетi тривають 65 активних конфліктів. Ключові гарячі точки – війна в Україні, напруженість між США та Іраном, а також ситуація навколо Тайваню – створюють реальну загрозу переростання у глобальне військове зіткнення.

Ситуацію суттєво ускладнює формування силового альянсу між Москвою, Пекіном, Тегераном та Пхеньяном.

В умовах руйнування звичного світового порядку такі фігури, як Володимир Путін, Сі Цзіньпін та Дональд Трамп, все частіше розглядають міжнародні відносини крізь призму розподілу сфер впливу. При цьому сумніви Трампа щодо готовності США захищати своїх союзників лише посилюють невизначеність.

Головне питання світової безпеки полягає у тому, чи наважиться Росія на напад проти країн НАТО, а Китай – на Тайвань, якщо вони переконаються у відсутності рішучої реакції з боку Вашингтона.

Джерело: Financial Times

Раніше Кремль запропонував провести зустріч Путіна, Трампа та Сі Цзіньпіна в листопаді.

Нагадаємо, Трамп заявив, що Зеленський не зацікавлений у завершенні війни.

Раніше Зеленський назвав підтримку рф історичною помилкою Трампа.

У США президент Дональд Трамп заявив, що ані він, ані Ілон Маск не були відповідальними за втрату Україною доступу до Starlink, яка вплинула на її військові операції проти Росії, держави-агресора.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Україна наразі не має доступу до супутникової системи Starshield, яку використовують американські військові. За його словами, Київ просив надати доступ до неї, зокрема для ударів углиб Росії, але це питання ще обговорюють. Рубіо також заперечив, що Вашингтон наказував обмежити швидкість Starlink в Україні

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