У США Мережа з протидії фінансовим злочинам (FinCEN) відключила частину своїх систем після кіберінциденту, що призвів до несанкціонованого доступу до обмеженої частини систем відомства. Про це повідомляє Channel NewsAsia з посиланням на представника FinCEN.

Розслідування інциденту

Міністерство фінансів США спільно з Федеральним бюро розслідувань, Агентством з кібербезпеки та безпеки інфраструктури і сторонніми фахівцями з цифрової криміналістики визначає масштаби та наслідки інциденту.

У FinCEN заявили, що відключення систем стало запобіжним кроком. Відомство також надало виняткове послаблення вимог для подавачів звітів, які через перебої не можуть їх подати.

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Статус баз даних

Криміналістичний аналіз триває. Водночас, за заявою представника FinCEN, наразі немає доказів компрометації баз даних, пов’язаних із Законом про банківську таємницю, або баз даних про кінцевих бенефіціарних власників.

У повідомленні також зазначено, що перебої в роботі технологічних, державних та інших систем останніми місяцями стали дедалі більшою проблемою. Цього місяця у США, зокрема, сталися загальнонаціональна зупинка авіасполучення, збій Microsoft, що вплинув на поштові сервіси, технічні проблеми в кількох великих банках і короткочасне порушення роботи мережі Агентства національної безпеки.

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