Фінансову комісію Південної Кореї перенесуть до Седжона у 2027 році — Korea Herald

Фінансова комісія Південної Кореї (FSC) переїде із Сеула до міста Седжон у другій половині 2027 року. Орган включили до другого етапу урядової програми переміщення центральних державних установ, повідомляє Korea Herald.

Переїзд FSC і підрозділу фінансової розвідки

FSC, яка відповідає за фінансову політику, банківський сектор, ринки капіталу та захист споживачів фінансових послуг, переведе до Седжона 340 працівників з урядового комплексу в Сеулі. До нового місця також переїде пов’язаний із FSC Підрозділ фінансової розвідки Кореї, де працюють 80 людей.

Комісія працюватиме в орендованих офісах. Її переміщення має наблизити формування фінансової політики до основних економічних міністерств, які вже розташовані в Седжоні, та потенційно посилити координацію у фіскальній, макроекономічній і фінансовій політиці.

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Побоювання фінансового сектору

Водночас Сеул залишається центром фінансової індустрії країни: там працюють Служба фінансового нагляду, великі банки, компанії з торгівлі цінними паперами та фінансові асоціації. Профспілки фінансової галузі попереджали, що віддалення регуляторів від фінансових установ може уповільнити реагування на кризові ситуації, підвищити операційні витрати та прискорити відтік досвідчених фахівців.

Раніше опитування 1538 членів профспілки Служби фінансового нагляду показало, що 69,7% респондентів розглядали б зміну роботи в разі переїзду установи. Серед працівників віком до 40 років цей показник становив 82,5%.

Уряд планує остаточно затвердити переглянутий план після консультацій і громадських слухань. Переїзди відбуватимуться поетапно залежно від готовності офісів та підготовчих заходів, а службовцям обіцяють допомогу з переїздом і облаштуванням на новому місці.

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