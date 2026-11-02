Фінляндія готує заборону на в’їзд російських спортсменів — Anadolu Agency

Фінляндія планує запровадити національну заборону на в’їзд російських спортсменів, не чекаючи можливих загальноєвропейських обмежень. Про це 2 листопада заявила міністерка закордонних справ Еліна Валтонен.

Обмеження без рішення ЄС

За словами Валтонен, уряд просуватиме цей захід на національному рівні, а деталі конкретних кроків оголосять пізніше цього тижня. Як повідомляє Anadolu Agency, міністерка раніше закликала колег у ЄС обмежити доступ російських спортсменів до всієї Шенгенської зони. Європейська комісія працює над цим питанням.

Очільниця МЗС Фінляндії також заявила, що у разі продовження Росією агресивної війни російських спортсменів не прийматимуть у Фінляндії наступного року.

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Правила стосуватимуться і нейтральних атлетів

Запропоновані заходи мають поширюватися не лише на учасників національних збірних, а й на спортсменів, які виступають без національної символіки. Валтонен зазначила, що зміни до законодавства не знадобляться, оскільки для запровадження обмежень достатньо інших інструментів.

За чинними візовими правилами спортсмени за певних умов можуть в’їжджати до Фінляндії з підстав, пов’язаних із працевлаштуванням. Наприкінці листопада російські лижники-перегонники, за повідомленнями, очікуються в Руці на етапі Кубка світу з лижних перегонів, а наступного тижня до країни мають прибути російські хокеїсти для матчів НХЛ.

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