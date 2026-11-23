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Фінські депутати підтримують ідею будівництва танкових загороджень та інших фортифікацій уздовж кордону з Росією ще в мирний час.

Голова парламентського комітету з питань оборони Хейккі Аутто заявив, що Фінляндія вивчає досвід бойових дій в Україні та враховує його у своїх оборонних планах.

За його словами, території, захоплені ворогом на початку війни, згодом надзвичайно складно відвоювати, тому кордон необхідно укріплювати заздалегідь.

Депутат від опозиційної Соціал-демократичної партії Міка Карі також підтримав розгляд цієї ідеї. Водночас він наголосив, що перед масштабним будівництвом необхідно оцінити ефективність, вартість укріплень та їхню придатність до фінської місцевості.

У Фінляндії також вважають, що такі заходи слід розглядати в межах спільного оборонного планування НАТО, а не лише як внутрішню ініціативу країни.

Джерело: Bloomberg.

Фінляндія не має наміру залишати НАТО та продовжить бути членом Альянсу. Про це заявив президент країни Александр Стубб в інтерв’ю газеті Ilta-Sanomat.

У Фінляндії підозрюють, що безпілотник уранці в середу порушив повітряний простір країни у східній частині Фінської затоки.

Фінляндія вивчає можливість застосування протитанкових оборонних споруд, подібних до тих, які Україна використовує у війні, для зміцнення свого 1 340-кілометрового кордону з Росією, державою-агресором. Країна водночас посилює оборону східного флангу НАТО на тлі переозброєння російських сил.

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