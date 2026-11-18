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Фінляндія не має наміру залишати НАТО та продовжить бути членом Альянсу. Про це заявив президент країни Александр Стубб в інтерв’ю газеті Ilta-Sanomat.

Журналісти попросили главу держави прокоментувати повідомлення німецького таблоїда Bild про те, що Росія під час мирних переговорів щодо України нібито висунула вимогу щодо виходу Фінляндії зі складу НАТО.

«Це вимога, яку в жодному разі не можна сприймати серйозно. Можу заявити абсолютно чітко: Фінляндія вступила до НАТО у 2023 році й залишатиметься членом Альянсу доти, доки він існуватиме», — наголосив Стубб.

За словами президента, членство Фінляндії в НАТО не підлягатиме перегляду. Він зазначив, що такого рішення не хочуть ані в самій країні, ані в Альянсі.

«Ми виступаємо гарантом безпеки для НАТО, а НАТО, своєю чергою, служить гарантом безпеки для нас. На мій погляд, до подібних заяв узагалі не варто ставитися серйозно — до того ж я не чув нічого подібного від жодного росіянина», — додав Александр Стубб.

Про це повідомляє видання Ilta-Sanomat.

Раніше у Фінляндії міністр оборони Антті Хяккянен відреагував на повідомлення про вимогу представників Російської Федерації — держави-агресора — щодо виходу країни з НАТО.

Росія заявила про готовність укладати з окремими країнами НАТО двосторонні угоди про ненапад і надавати їм додаткові індивідуальні гарантії безпеки. Таку пропозицію озвучив директор департаменту зовнішньополітичного планування МЗС РФ Олексій Дробінін під час міжнародного форуму з питань колективної безпеки в Москві.

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