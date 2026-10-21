Фінляндія не вноситиме туристичний податок до парламенту — YLE News

У Фінляндії закон про туристичний податок не буде ухвалений упродовж каденції нинішнього уряду. Коаліційні партії не змогли досягти згоди щодо ініціативи, тому законопроєкт не передаватимуть на розгляд парламенту, повідомляє YLE News.

Міністерка фінансів Ріікка Пурра написала в соцмережі X, що йшлося про невеликий збір, який у багатьох країнах стягують разом з оплатою проживання. Пропозицію розробляли насамперед для туристичних центрів Лапландії, зокрема Рованіємі.

Можливі надходження

У червні урядовий проєкт передали на консультації та збір коментарів. Тоді Міністерство фінансів зазначало, що податок потенційно міг би приносити мільйони євро податкових надходжень територіям, популярним серед туристів.

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Мер Рованіємі Йоонас Гяннінен розкритикував рішення відкласти ініціативу. За його словами, істотне зростання кількості туристів у місті та ширшому регіоні останніми роками спричинило додаткові витрати для муніципалітету. Йдеться, зокрема, про утримання інфраструктури й послуг для відвідувачів, які чинне державне фінансування не покриває повністю.

Позиція галузі

Водночас рішення привітала Фінська асоціація гостинності MaRa. Її генеральний директор Тімо Лаппі сказав, що новий збір створив би додаткові проблеми для галузі, яка ще відновлюється після наслідків пандемії COVID-19.

Він також нагадав, що за час роботи нинішнього уряду ПДВ на послуги розміщення та ресторанів уже підвищили з 10% до 13,5%. Під час консультацій ініціативу критикували й багато муніципалітетів, які побоювалися подорожчання проживання та послаблення попиту. Туристичні збори вже застосовують, зокрема, у Венеції, Парижі та Севільї.

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