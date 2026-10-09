Фінляндія передасть Україні новий пакет військової допомоги на €1 млн

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Фінляндія передасть Україні 35-й пакет матеріально-технічної допомоги на суму близько 1 млн євро. Президент країни Александер Стубб ухвалив відповідне рішення 9 жовтня 2026 року за пропозицією уряду.

До нового пакета увійдуть елементи одного виду оборонної продукції, які передадуть із запасів Сил оборони Фінляндії. Водночас країна вже розпочала підготовку до наступної, масштабнішої партії допомоги.

Загальна вартість військової техніки, яку Фінляндія передала Україні, сягнула 3,6 млрд євро.

Міністр оборони Фінляндії Антті Хаккянен наголосив, що рішення про новий пакет допомоги прискорили у відповідь на терміновий запит України.

«Фінляндія прискорила ухвалення цього рішення, щоб виконати терміновий запит України. Ми не заплющуватимемо очі на потреби українців. Натомість ми підтримуватимемо Україну та продовжимо постачання матеріально-технічної допомоги», — заявив Хаккянен.

Фінляндія не оприлюднюватиме детальну інформацію про склад нового пакета, спосіб доставки та графік постачання. Таке рішення пояснюють оперативними міркуваннями та необхідністю забезпечити безпечне доставлення допомоги до місця призначення.

Під час ухвалення рішення врахували як потреби України, так і можливості Сил оборони Фінляндії.

Про це йдеться на сайті Міністерства оборони Фінляндії.

Крім того, Німеччина готує для України новий пакет військової допомоги приблизно на 1 мільярд євро. За словами канцлера Фрідріха Мерца, кошти спрямують на посилення ППО, виробництво дронів для боротьби з реактивними безпілотниками, далекобійні засоби ураження та супутникові технології.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна продовжить відповідати на російські удари, зокрема по мостах. За його словами, Росія також атакує цивільну інфраструктуру — склади, дата-центри та об’єкти мобільного зв’язку. Зеленський наголосив, що Україна не планує залишати такі удари без відповіді.

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