Фінляндія першою у світі схвалила сховище для ядерних відходів

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Фінляндія стала першою країною у світі, яка видала ліцензію на експлуатацію сховища для остаточного захоронення відпрацьованого ядерного палива. Об’єкт призначений для тривалого зберігання небезпечних відходів глибоко під землею.

Згідно із заявою, цей крок дозволяє експлуатаційній компанії Posiva здійснювати герметизацію та остаточне захоронення високорадіоактивних ядерних відходів з фінських атомних електростанцій "Олкілуото" та "Ловііса" на майданчику на острові Олкілуото на заході країни.

У заяві зазначено, що сховище може експлуатуватися протягом приблизно ста років, після чого його буде герметично закрито.

Перш ніж розпочати експлуатацію, Управління з радіаційної та ядерної безпеки має надати дозвіл за результатами інспекції.

Уряд наголосив, що було приділено належну увагу безпеці населення та працівників об’єкта, а також захисту навколишнього середовища.

"Наша відповідальність перед майбутніми поколіннями полягає в тому, щоб забезпечити безпечне та відповідальне використання ядерної енергії – від будівництва до остаточного захоронення відпрацьованого палива", – зазначила міністерка з питань клімату та навколишнього середовища Сарі Мултала.

Об’єкт, розташований на території АЕС "Олкілуото", складається з наземного комплексу для герметизації відпрацьованого палива та сховища остаточного захоронення під назвою "Онкало" (з фінської мови – "печера"), яке було побудовано на глибині понад 400 метрів.

За даними уряду, у сховищі можна зберігати не більше 6 500 тонн урану.

Відпрацьоване ядерне паливо буде герметично упаковано у спеціальні контейнери, що складаються з чавунної вставки, оточеної мідною оболонкою товщиною 5 сантиметрів.

Контейнери опускатимуть у свердловини, пробурені у скельній породі, і оточуватимуть додатковим захисним шаром бентонітової глини.

Джерело: dpa.

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