Фінляндія приєдналася до французької ініціативи з ядерного стримування

0:00 / 0:00

Фінляндія долучилася до ініціативи Франції щодо ядерного стримування. Офіційну роботу над цією співпрацею розпочали минулого тижня.

Про це 2 листопада заявив президент Фінляндії Александр Стубб під час виступу в Гельсінкі на відкритті національного курсу з оборони.

За його словами, формат і масштаби співпраці ще визначаються. Перед ухваленням конкретних рішень Гельсінкі планує оцінити наслідки різних варіантів.

Стубб зазначив, що взаємодія з Францією допоможе Фінляндії краще розуміти підходи ядерних держав до оцінки наслідків своїх дій та посилить спільне стримування.

Водночас президент наголосив, що основою безпеки Фінляндії залишається членство в НАТО та розширене ядерне стримування з боку США. Він також заявив, що Європа має дедалі більше покладатися на власні оборонні можливості.

Окремо Стубб нагадав про нещодавню телефонну розмову з Володимиром Путіним, у якій він брав участь разом із прем’єр-міністром Норвегії. За його словами, під час розмови вони підтвердили непохитну підтримку України.

Джерело: офіційний сайт президента Фінляндії

Предстоятель Фінляндської православної церкви архієпископ Елія висловив обурення заявами очільника РПЦ Кирила, який виправдовує та благословляє ядерну зброю за допомогою християнської риторики.

Фінляндія стала першою країною у світі, яка видала ліцензію на експлуатацію сховища для остаточного захоронення відпрацьованого ядерного палива. Об’єкт призначений для тривалого зберігання небезпечних відходів глибоко під землею.

Фінляндія приєднається до французької ініціативи щодо ядерного стримування, яку президент Франції Еммануель Макрон просуває серед європейських союзників на тлі війни в Україні та дискусій про майбутні гарантії безпеки.

Читай нас у