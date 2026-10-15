Фінляндія розішле 3,5 млн паперових посібників з підготовки до криз — YLE News

У Фінляндії Міністерство внутрішніх справ у січні розповсюдить близько 3,5 млн друкованих посібників із підготовки до надзвичайних і кризових ситуацій. Їх отримають домогосподарства та підприємства на материковій частині країни, повідомляє YLE News.

У посібнику пояснюватимуть, як підготуватися до перебоїв і кризових ситуацій. Окремо в ньому розглянуть загрозу, пов’язану з дронами. Паперовий формат має забезпечити доступ до порад у разі порушення електропостачання або інтернет-зв’язку.

Короткі поради для домогосподарств

За словами керівниці проєкту МВС Іри Пасі, рекомендації щодо підготовки до криз не мають бути доступними лише через онлайн-сервіс Suomi.fi. Раніше міністерство зазначало, що цифровий посібник дешевше підтримувати та простіше оновлювати.

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Новий друкований матеріал буде стислим викладом основних порад від різних державних органів та організацій, а не детальним довідником на десятки сторінок. У ньому використають матеріали з посібника Suomi.fi, сайту «72 години» та ресурсу рятувальних служб, де оприлюднені рекомендації щодо загрози дронів.

Вартість і мовні версії

Пасі зазначила, що поради мають рекомендаційний характер, а люди зможуть адаптувати їх до власних можливостей та обставин. Підготовка й розповсюдження посібників коштуватимуть приблизно 2 млн євро. Окрім фінської та шведської, також підготують версії саамськими мовами.

У травні прем’єр-міністр Петтері Орпо заявляв, що у Фінляндії готують довідник для розповсюдження серед домогосподарств. Парламентський омбудсмен країни також вказував на недостатність чинного способу поширення рекомендацій із підготовки до криз.

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