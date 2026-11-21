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У ніч проти 21 листопада Фінляндія тимчасово обмежила повітряний і морський рух у частині Фінської затоки. Обмеження запровадили з міркувань безпеки, а вранці їх скасували.

У Збройних силах Фінляндії пояснили, що такі заходи були необхідні для забезпечення безпеки сторонніх осіб і створення умов для роботи органів влади в разі потреби відбиття атак безпілотників.

О 7:43 усі обмеження повітряного та морського руху було скасовано.

Це не перший подібний випадок у Фінляндії. Раніше такі обмеження також запроваджували, зазвичай у зв’язку з активністю безпілотників на території Росії.

Про це повідомили у пресслужбі фінської армії в соцмережі X.

За даними RMF24, у Чорному морі приблизно за 75 кілометрів на південний схід від мису Каліакра морський дрон уразив і затопив вантажне судно Betul 8. Інцидент стався в понеділок уранці у виключній економічній зоні Болгарії.

Прем’єр-міністр Румунії Лука Нікулеску засудив удари дронів по трьох комерційних суднах поблизу чорноморського узбережжя країни. Судна зазнали атак у суботу ввечері та вночі неподалік від Суліни — румунського порту в місці впадіння Дунаю в Чорне море.

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