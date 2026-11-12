Фінляндія зафіксувала атаку на російський військовий корабель у Балтійському морі — Reuters

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У четвер, 12 листопада, фінські військові повідомили, що напередодні зафіксували удар по російському військовому кораблю в Балтійському морі. Водночас у Фінляндії зазначили, що безпекова ситуація в цьому районі залишається стабільною.

Зазначається, що наразі невідомо, чи є постраждалі та що саме стало причиною удару.

Естонські ЗМІ повідомили в четвер, що йдеться про невеликий корабель російського військово-морського флоту, який згодом повернувся до Санкт-Петербурга.

«Сили оборони Фінляндії зафіксували ... удар по російському військовому кораблю в районі Фінської затоки та відстежували розвиток ситуації», - повідомив речник фінських збройних сил у письмовому коментарі.

Речник додав, що Фінляндії наразі не загрожує безпосередня військова небезпека. У силах оборони відмовилися надати додаткові подробиці щодо місця чи часу інциденту, а також способу, у який його було виявлено.

Звертається увага, що Україна неодноразово спрямовувала хвилі військових безпілотників у бік Ленінградської області на північному заході Росії, де розташовані Санкт-Петербург і порт Усть-Луга - важливий експортний вузол на Балтійському морі для таких товарів, як нафта та зерно.

Як повідомлялось, Сили оборони України у ніч проти середи, 11 листопада, безпілотниками уразили другий за величиною російський порт Усть-Луга, що поблизу міста Санкт-Петербург.

Про це повідомляє Reuters.

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