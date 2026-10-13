Фінляндія закликала ЄС повністю заборонити туристичні візи для росіян

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Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен закликала країни Європейського Союзу повністю припинити видачу туристичних шенгенських віз громадянам Росії, доки Москва не завершить війну проти України. Гельсінкі також пропонує посилити обмеження на в’їзд для людей з оточення Володимира Путіна, підсанкційних осіб і росіян, які воювали проти України.

В офіційній заяві фінського відомства наголошується, що поки Росія продовжує агресивну війну проти України, її громадянам не повинні видавати туристичні візи.

«Неправильно, що росіяни можуть подорожувати Європою, насолоджуватися нашим способом життя і свободами, поки їхня країна бомбить домівки українців», — заявила Еліна Валтонен.

За словами очільниці фінського МЗС, ще у 2022 році Фінляндія на національному рівні заборонила видавати росіянам візи для необов’язкових поїздок. Тепер Гельсінкі наполягає, щоб аналогічні обмеження запровадили на рівні всього Євросоюзу.

«Те саме нарешті має відбутися на рівні ЄС», — наголосила Валтонен.

Одним з аргументів Фінляндії стало зростання кількості туристичних шенгенських віз, які громадяни Росії отримують попри продовження війни проти України.

За даними фінського МЗС, у 2025 році країни Шенгенської зони видали росіянам майже 500 тисяч туристичних віз. Останніми роками їхня кількість збільшувалася.

У зв’язку з цим Еліна Валтонен закликала інші держави ЄС долучитися до спільного листа до Європейської комісії. У документі Гельсінкі хоче закликати до посилення візової політики щодо громадян Росії.

Фінська сторона представила п’ять пропозицій щодо посилення обмежень на в’їзд громадян Росії до Європейського Союзу:

Повністю припинити видачу туристичних віз та дозволів на інші необов’язкові поїздки. Фінляндія пропонує зробити це спільною політикою всіх держав ЄС, поки Росія продовжує війну проти України.

Заборонити видачу віз найближчому оточенню Володимира Путіна та підсанкційним особам. Обмеження мають стосуватися людей і організацій, які перебувають під санкціями Євросоюзу.

Обмежити в’їзд російським спортсменам і членам спортивних команд, які мають тісні зв’язки з російською державою. Ця пропозиція передбачає посилення контролю за поїздками представників російського спорту.

Посилити обмеження для росіян, які воювали проти України. Раніше країни ЄС домовлялися про обмеження для колишніх російських військових, однак механізм реалізації цієї заборони пом’якшили через розбіжності між державами-членами.

Змінити Візовий кодекс ЄС, щоб швидше запроваджувати обмеження щодо громадян третіх країн. Фінляндія пропонує створити механізм, який дозволяв би Євросоюзу оперативно й обов’язково посилювати візову політику, якщо відносини з певною країною різко погіршуються через політичні або безпекові причини.

У Європейській комісії планують представити нові пропозиції щодо візової політики у січні. Очікується, що вони передбачатимуть жорсткіший підхід до держав, які становлять загрозу для безпеки Євросоюзу, зокрема Росії.

Фінляндія наполягає на спільному підході всіх країн ЄС до візових обмежень для росіян. Гельсінкі прагне не лише припинити видачу туристичних віз, а й запровадити додаткові обмеження для окремих категорій громадян Росії та створити механізм швидкого реагування на погіршення безпекової ситуації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на фінське Міністерство закордонних справ.

У Брюсселі, Бельгія, Європейська комісія готує пропозиції щодо посилення візових правил для громадян Росії — держави-агресора. Їх можуть представити в січні, щоб посилити захист ЄС від гібридних загроз.

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