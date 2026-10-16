Фінляндія запустить екстрені сповіщення на мобільні телефони в листопаді — YLE News

У Фінляндії на початку листопада планують запровадити систему FI-Alert для надсилання екстрених попереджень безпосередньо на мобільні телефони людей у визначених районах. Новий механізм має доповнити чинні канали оповіщення та дозволити органам влади майже миттєво інформувати населення про небезпеку.

Як повідомляє YLE News, система базується на технології Cell Broadcast і концепції EU Alert. Для отримання повідомлень користувачам не потрібно встановлювати окремий застосунок, оформлювати підписку чи передавати персональні дані, зокрема номер телефону або дані про місцеперебування.

Як працюватиме FI-Alert

Попередження надходитимуть на телефони, які увімкнені та налаштовані на приймання повідомлень Cell Broadcast. Сповіщення автоматично з'являтимуться на екрані та залишатимуться там, доки користувач не підтвердить їх отримання.

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Система також використовуватиме характерний сигнал, щоб привернути увагу до попередження, навіть якщо телефон переведено в беззвучний режим. У Міністерстві внутрішніх справ Фінляндії зазначали, що ця технологія придатна для надзвичайних ситуацій, оскільки не створює такого навантаження на мобільні мережі, як масове надсилання SMS.

Чинні способи оповіщення

Наразі екстрені попередження у Фінляндії доступні через застосунки 112 Suomi та Yle, теле- і радіомовлення, сторінку 112 телетексту, сайти 112.fi та yle.fi. Органи влади також можуть використовувати сирени для оповіщення населення.

У серпні уряд запропонував змінити закон про екстрені попередження, щоб дозволити застосування технології Cell Broadcast. Очікується, що президент Александр Стубб схвалить закон у п'ятницю, після чого він набуде чинності на початку листопада.

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