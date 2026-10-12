Fitch попередило Францію про ризик зниження рейтингу — Anadolu Agency

Рейтингове агентство Fitch Ratings попередило, що недостатній прогрес Франції у скороченні бюджетного дефіциту може призвести до погіршення прогнозу її кредитного рейтингу. Подальше істотне зростання державного боргу, за оцінкою агентства, може стати підставою для зниження рейтингу країни. Про це повідомляє Anadolu Agency.

Fitch наразі оцінює Францію на рівні A+ зі стабільним прогнозом. В агентстві зазначили, що запропонований бюджет на 2027 рік демонструє дедалі більші труднощі зі стабілізацією державного боргу через слабке економічне зростання, вищі витрати на обслуговування боргу та тривалу політичну фрагментацію.

Дефіцит перевищив попередні очікування

Французький уряд очікує, що дефіцит бюджету у 2026 році становитиме 5,4% ВВП. Це вище за попередню ціль у 5% ВВП та серпневий прогноз Fitch на рівні 5,2% ВВП. Погіршення показника агентство пов'язало зі слабшими податковими надходженнями на тлі уповільнення економічної активності й ситуації на ринку праці, а також зі зростанням процентних виплат.

Проєкт бюджету на 2027 рік передбачає дефіцит на рівні 5% ВВП і нові заощадження обсягом 43 млрд євро, або 1,4% ВВП. Серед запропонованих заходів — замороження зарплат у державному секторі, обмеження індексації пенсій понад 1260 євро на місяць та продовження спеціального податку для великих компаній зі звуженням його дії.

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Зростання вартості запозичень

Без додаткових політичних кроків уряд оцінює дефіцит наступного року в 6,4% ВВП. Fitch також повідомило, що прибутковість 10-річних французьких державних облігацій у жовтні наблизилася до 5%, тоді як середній показник у 2025 році становив 3,4%.

Розрив прибутковості між французькими та німецькими держоблігаціями розширився приблизно до 140 базисних пунктів, що свідчить про вищу вразливість до змін інвесторської довіри. За оцінкою Fitch, для стабілізації співвідношення держборгу до ВВП Франції потрібне сукупне бюджетне коригування приблизно на 3,5% ВВП проти 3%, які агентство прогнозувало в серпні.

Агентство очікує, що ухвалення бюджету може пройти легше, ніж у попередні роки, з огляду на політичні стимули уникнути тривалої невизначеності перед президентськими виборами у квітні 2027 року. Водночас Fitch наголосило, що саме затвердження бюджету не усуне масштаб необхідного бюджетного коригування.

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