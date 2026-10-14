Фіцо анонсував візит до України та переговори з Росією

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Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що 5 листопада у Львові відбудуться міжурядові переговори між Словаччиною та Україною.

Водночас Братислава готується до відновлення переговорів із Росією.

За словами Фіцо, 25 жовтня заплановане засідання спільної економічної комісії Словаччини та РФ. Додаткових подробиць щодо порядку денного він не повідомив.

Раніше міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар заявляв про підготовку до відновлення роботи комісії. У серпні він провів онлайн-зустріч із російським міністром науки Валерієм Фальковим, який перебуває під санкціями ЄС.

Джерело: SME

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо закликав Європейський Союз провести екстрений саміт через стрімке зростання цін на пальне. Він заявив, що ЄС, на його думку, недостатньо реагує на наслідки нафтової кризи для країн-членів.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що членство його країни в НАТО є важливим, однак він не хоче, щоб Словаччина була втягнута у військовий конфлікт у разі застосування статті 5 Альянсу.

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