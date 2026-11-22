Словаччина не братиме участі в новій кредитній програмі Євросоюзу для України на 45 млрд євро. Прем'єр-міністр Роберт Фіцо заявив, що Братислава не змінюватиме своєї позиції, попри тиск з боку Німеччини. Водночас країна обіцяє продовжити гуманітарну допомогу Україні, але відмовляється долучатися до її військового фінансування.

Глава словацького уряду наголосив, що його країна не долучалася і до попередньої програми кредитування України на 90 млрд євро. За його словами, позиція Братислави залишається незмінною, тому брати участь у новій програмі на 45 млрд євро Словаччина також не планує. Водночас Фіцо заявив, що країна й надалі надаватиме Україні гуманітарну допомогу. Однак військове кредитування Києва він вважає недоцільним. На думку словацького прем'єра, така підтримка не наближає завершення війни, а лише затягує її.

Заява Фіцо пролунала на тлі дискусії в Євросоюзі щодо подальшої фінансової допомоги Україні. Раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц допустив, що може постати питання про блокування наступного семирічного бюджету ЄС. За словами Мерца, такий сценарій можливий, якщо всі країни об'єднання не візьмуть на себе зобов'язань щодо фінансової підтримки України у 2027 році та протягом наступного бюджетного періоду.

Фіцо відреагував на цю позицію і дав зрозуміти, що не збирається змінювати рішення під тиском Берліна. Таким чином, Словаччина готова залишатися осторонь нової кредитної програми, навіть якщо питання підтримки України стане частиною ширших переговорів про бюджет Євросоюзу. Цю тему планують обговорити вже в понеділок, 23 листопада, у Братиславі. Там має відбутися зустріч прем'єр-міністрів країн Вишеградської групи — Польщі, Чехії, Словаччини та Угорщини — з канцлером Австрії. Очікується, що під час переговорів порушать питання фінансової підтримки України та позиції європейських країн щодо подальшої допомоги Києву. Про це Роберт Фіцо заявив у відеозверненні, яке опублікував на своїй сторінці у Facebook 22 листопада.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що 5 листопада у Львові відбудуться міжурядові переговори між Словаччиною та Україною.





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