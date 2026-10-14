Фізик Браян Кокс отримав медаль Стівена Гокінга за популяризацію науки

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Британський фізик і популяризатор науки Браян Кокс став лауреатом медалі Стівена Гокінга 2026 року. Нагороду йому присудили за внесок у поширення наукових знань. Серед цьогорічних лауреатів також опинилися режисер Рідлі Скотт, один із провідних дослідників штучного інтелекту Джеффрі Гінтон та екіпаж космічної місії Artemis II.

Церемонія нагородження відбулася 2 жовтня в Королівському астрономічному товаристві в Лондоні. Нагороду Коксу вручили співзасновники міжнародного наукового фестивалю Starmus – музикант гурту Queen Браян Мей та астрофізик Гарік Ісраелян.

Медаль заснували десять років тому організатори Starmus спільно зі Стівеном Гокінгом. Нею відзначають людей, які допомагають зробити науку зрозумілою та доступною широкій аудиторії через телебачення, літературу, кіно, музику й мистецтво.

Під час церемонії Кокс розповів, що нагорода має для нього особливе значення, оскільки він особисто був присутній під час її заснування.

“Для мене велика честь отримати медаль Стівена Гокінга 2026 року від Starmus. Це особливо зворушливо, адже десять років тому я був поруч зі Стівеном, коли про заснування медалі оголосили вперше”, – зазначив фізик.

Він також наголосив на важливості наукових досліджень у сучасному світі.

“Астрономія – найдавніша наука, і я вважаю, що в сучасному роз’єднаному світі прагнення зрозуміти Всесвіт важливіше, ніж будь-коли”, – сказав Кокс.

Браян Мей, своєю чергою, пояснив, що медаль створили для підтримки людей, які здатні зацікавити наукою тих, хто не має спеціальної освіти.

“Медаль Стівена Гокінга виникла зі спільного переконання, що наука має надихати людей далеко за межами наукової спільноти”, – зазначив музикант.

За що відзначили Браяна Кокса

Браян Кокс – професор фізики елементарних частинок Манчестерського університету та один із найвідоміших популяризаторів науки у Великій Британії.

Він відомий завдяки науково-популярним телесеріалам “Всесвіт” і “Планети”, а також книжкам, зокрема “Квантовий Всесвіт”. Крім того, фізик виступає з лекціями в різних країнах світу.

У своїх програмах і публічних виступах Кокс пояснює складні наукові питання – від будови матерії до походження та можливого майбутнього Всесвіту.

Цього року медаль Стівена Гокінга також присудили режисеру Рідлі Скотту, екіпажу місії Artemis II та нобелівському лауреату Джеффрі Гінтону. Окрему молодіжну нагороду отримає 17-річна Валерія Корралес.

Раніше лауреатами медалі Стівена Гокінга ставали Девід Аттенборо, Ніл Деграсс Тайсон, Крістофер Нолан, Ганс Циммер, Браян Іно та інші відомі діячі науки й мистецтва.

Джерело: Euronews.

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