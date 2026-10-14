Флавіу Болсонару не планує участі в дебатах Band — The Rio Times

У Бразилії сенатор Флавіу Болсонару заявив, що не планує брати участь у дебатах телеканалу Band, призначених на 18 жовтня перед другим туром президентських виборів. Президент Лула підтвердив, що відвідає захід. Другий тур голосування між ними має відбутися 25 жовтня 2026 року.

Як повідомляє The Rio Times, Болсонару 13 жовтня сказав журналістам, що його участь у дебатах не запланована. Щодо теледебатів на Globo, запланованих на 23 жовтня, сенатор зазначив, що остаточне рішення ухвалить його виборчий штаб.

Календар теледебатів

Дебати Band спільно з виданням Estadão мають розпочатися 18 жовтня о 20:00 за часом Бразиліа. Серед партнерів заходу названі TV Cultura, TV Gazeta та Jovem Pan. Трансляція також запланована на ресурсах Estadão і YouTube.

На 15 жовтня заплановані дебати «O Momento da Decisão», організовані пулом із 11 медіа, зокрема SBT, CNN Brasil і RedeTV!. Їх проведення залежить від підтвердження участі обох кандидатів. Час початку заходу не оголошували.

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Останні ефіри перед голосуванням

Globo призначив теледебати на 23 жовтня, за два дні до виборів, після випуску новин Jornal Nacional. Модерувати програму має Сезар Траллі. Також телеканал планує окремі інтерв'ю з кандидатами: з Лулою — 15 жовтня, із Болсонару — 16 жовтня.

Телеканал Record скасував дебати, які мали пройти 11 жовтня, пославшись на несумісність графіків. Перед першим туром кандидати також не зустрілися у спільних теледебатах: 1 жовтня Болсонару відмовився від участі в ефірі Globo незадовго до його початку, а Лула раніше повідомив, що не прийде.

У матеріалі йдеться, що останнє перевірене виданням опитування Datafolha від 8 жовтня показало 49% підтримки Болсонару та 45% — Лули серед усіх виборців. Серед дійсних голосів показники становили 52% і 48% відповідно.

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