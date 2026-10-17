Флавіу Болсонару не відповів про розслідування судді Нунеса Маркеша — The Rio Times

У Бразилії сенатор і кандидат у президенти Флавіу Болсонару не дав прямої відповіді на запитання, чи слід розслідувати суддю Федерального верховного суду Кассіу Нунеса Маркеша. Запитання стосувалося повідомлень, пов’язаних із банкіром Даніелом Воркаро, і пролунало 16 жовтня в інтерв’ю телеканалу TV Globo у Ріо-де-Жанейро, повідомляє The Rio Times.

Болсонару заявив, що всі мають бути підпорядковані закону і що він має застосовуватися до кожного. Він послався на Закон № 1 079 від 1950 року, який визначає підстави для імпічменту, та сказав, що суддя, який порушує закон, повинен відповідати за це.

Повідомлення на телефоні банкіра

За даними Poder360, у телефоні засновника Banco Master Даніела Воркаро виявили повідомлення, де згадувалася можлива щомісячна виплата 500 тисяч бразильських реалів синові судді — адвокату Кевіну Маркешу. Джерело оцінює цю суму приблизно у 99 тисяч доларів США. Судового рішення щодо цих повідомлень немає.

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Нунес Маркеш заявив, що не обмінювався повідомленнями з Воркаро. Після появи цих повідомлень він також заявив самовідвід від голосування суду щодо відкриття розслідування стосовно іншого судді Федерального верховного суду — Александре де Мораеса.

Критика Мораеса і вибори

Під час інтерв’ю Болсонару також звинуватив Мораеса у переслідуванні опонентів уряду та політичній підтримці президента Луїса Інасіу Лули да Сілви. За інформацією Poder360, кандидат не надав доказів на підтвердження цих тверджень.

Нунес Маркеш очолює Вищий виборчий суд Бразилії, який організовує другий тур президентських виборів 25 жовтня. Його призначив до Федерального верховного суду колишній президент Жаїр Болсонару, батько Флавіу Болсонару. Передвиборча програма кандидата передбачає скорочення кількості одноосібних рішень суддів, перегляд повноважень суду розглядати кримінальні справи проти законодавців, а також обмеження для родичів суддів працювати адвокатами у справах перед цим судом.

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