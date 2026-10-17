Флавіу Болсонару пообіцяв не балотуватися на другий термін — The Rio Times

Сенатор Флавіу Болсонару 16 жовтня заявив, що в разі обрання президентом Бразилії не балотуватиметься на другий термін, навіть якщо Конгрес не схвалить його пропозицію скасувати переобрання глави держави. Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу TV Globo, повідомляє The Rio Times.

Кандидат від Ліберальної партії заявив, що в разі перемоги внесе пропозицію конституційної поправки, яка скасовувала б можливість переобрання президента. За його словами, обмеження також мало б стосуватися родичів до третього ступеня спорідненості. Видання зазначає, що це його власна пропозиція, а не чинна норма законодавства.

Пропозиція про один термін

Болсонару сказав, що деталі реформи мають бути визначені під час законодавчого процесу. Зокрема, Конгрес мав би вирішити, чи подовжувати єдиний президентський термін із нинішніх чотирьох до п’яти або шести років.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Переобрання президента в Бразилії дозволене з 1997 року. Як зазначає The Rio Times, усі президенти, обрані з 2002 року, прагнули здобути другий термін: Луїс Інасіу Лула да Сілва, Ділма Руссефф і Жаїр Болсонару.

Рішення залежить від Конгресу

Для ухвалення конституційної поправки в Бразилії необхідна підтримка трьох п’ятих складу Палати депутатів і Сенату у двох турах голосування в кожній палаті. Тому президент не може самостійно змінити правила переобрання.

Флавіу Болсонару, який представляє штат Ріо-де-Жанейро в Сенаті, балотується проти чинного президента Лули в другому турі, призначеному на 25 жовтня. Його заява є передвиборною обіцянкою і не створює юридичного зобов’язання.

Читай нас у