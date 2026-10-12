Flydubai скасувала рейси до Ер-Ріяда до 14 жовтня — The National

Авіакомпанія flydubai скасувала рейси до Абхи, Даммама та Ер-Ріяда в Саудівській Аравії включно до 14 жовтня на тлі перебоїв в авіасполученні з королівством. Аеропорт імені короля Халіда в Ер-Ріяді залишається закритим після атак, повідомляє The National.

Закриття аеропорту продовжили

За даними Flightradar24, обмеження в аеропорту Ер-Ріяда продовжили до опівночі вівторка, що відповідає 01:00 середи за часом ОАЕ. У попередньому авіаційному повідомленні йшлося про закриття до опівночі неділі. У новому повідомленні зазначено, що обмеження запроваджені як запобіжний захід, однак час відновлення пасажирських операцій не названо.

У понеділок Flightradar24 зафіксував понад 500 скасованих рейсів до Ер-Ріяда та з нього. Саудівська генеральна адміністрація цивільної авіації призупинила роботу аеропорту та почала оцінювати пошкодження після атаки в неділю. Напередодні удар, відповідальність за який взяли на себе єменські хусити, забрав життя 13 людей і поранив понад 300.

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Скасування рейсів з ОАЕ

Etihad Airways скасувала низку рейсів між Абу-Дабі та містами Саудівської Аравії у понеділок і вівторок. Обмеження стосуються маршрутів до Ер-Ріяда, Даммама та Джидди. Зокрема, у понеділок скасували рейси EY559 і EY560 між Абу-Дабі та Ер-Ріядом, а також EY573, EY574, EY575 і EY576 до Даммама.

Emirates у понеділок скасувала всі шість рейсів між Дубаєм та Ер-Ріядом: EK815, EK817 і EK819 у напрямку саудівської столиці та EK816, EK818 і EK820 у зворотному напрямку. На вівторок скасовано рейси EK815, EK817, EK819 та EK816, тоді як статус EK818 і EK820 ще може змінитися.

Air Arabia скасувала рейси G9151 і G9154 із Шарджі до Ер-Ріяда у понеділок та вівторок. Рейс G9195 із Шарджі до Абхи також позначено як скасований в обидва дні. Пасажирам рекомендують перевіряти статус рейсу безпосередньо в авіакомпанії перед поїздкою до аеропорту, а в разі скасування — звертатися до перевізника або туристичного агента щодо перебронювання чи повернення коштів.

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