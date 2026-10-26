Фон дер Ляєн привітала Студентський список із перемогою на виборах у Сербії

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Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн відреагувала на результати парламентських виборів у Сербії, привітавши «Студентський список» із перемогою.

«Сьогодні громадяни Сербії у рекордно великій кількості вийшли на вибори, щоб визначити майбутнє своєї країни. Вітаємо «Студентський список» із перемогою на парламентських виборах», – йдеться у повідомленні.

Урсула фон дер Ляєн заявила про готовність ЄС підтримати демократичні реформи в країні.

«Ми готові підтримувати реформи у сфері верховенства права, свободи ЗМІ, боротьби з корупцією та зміцнення демократичних інститутів, а також спільно працювати над просуванням майбутнього Сербії в Європейському Союзі», – додала президентка Європейської комісії.

Раніше колишній президент Вучич заявив про перемогу студентського списку в Сербії.

Список Вучича має 54,21% після раннього підрахунку в Сербії.

Також ЄС висловив занепокоєння насильством на виборах у Сербії.

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