Фон дер Ляєн привітала Студентський список із перемогою на виборах у Сербії
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн відреагувала на результати парламентських виборів у Сербії, привітавши «Студентський список» із перемогою.
«Сьогодні громадяни Сербії у рекордно великій кількості вийшли на вибори, щоб визначити майбутнє своєї країни. Вітаємо «Студентський список» із перемогою на парламентських виборах», – йдеться у повідомленні.
Урсула фон дер Ляєн заявила про готовність ЄС підтримати демократичні реформи в країні.
«Ми готові підтримувати реформи у сфері верховенства права, свободи ЗМІ, боротьби з корупцією та зміцнення демократичних інститутів, а також спільно працювати над просуванням майбутнього Сербії в Європейському Союзі», – додала президентка Європейської комісії.
Раніше колишній президент Вучич заявив про перемогу студентського списку в Сербії.
Список Вучича має 54,21% після раннього підрахунку в Сербії.
Також ЄС висловив занепокоєння насильством на виборах у Сербії.