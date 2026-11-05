Фон дер Ляєн пропустить пресконференцію з Навроцьким на тлі конфлікту з Туском

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вирішила не брати участі в спільній пресконференції з президентом Польщі Каролем Навроцьким. За даними Bloomberg, таким кроком вона хоче підтримати прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска на тлі загострення політичного та конституційного конфлікту в країні. Водночас у Єврокомісії пояснили її відсутність проблемами в робочому графіку.

Урсула фон дер Ляєн мала виступити на пресконференції у четвер, 5 листопада. Захід планували провести після зустрічі президентів Польщі, Чехії, Словаччини та Угорщини. Лідери цих країн зібралися у словацькому місті Тренчин на заході країни. Усі чотири держави входять до так званої Вишеградської групи. Спочатку президентка Єврокомісії розглядала можливість узагалі не приїжджати на саміт. Однак згодом змінила рішення. За словами співрозмовників Bloomberg, у її команді побоювалися, що повне скасування візиту приверне зайву увагу та викличе негативну реакцію.

Зрештою фон дер Ляєн вирішила взяти участь у зустрічі, але пропустити пресконференцію після неї. Джерела видання стверджують, що таким чином вона хотіла продемонструвати підтримку Дональду Туску та не створювати враження, що Євросоюз підтримує позицію Кароля Навроцького.

Це рішення ухвалили на тлі загострення протистояння між польським президентом і прем’єр-міністром. Навроцький і Туск представляють різні політичні табори, а їхній конфлікт уже впливає на роботу державних інституцій. Зокрема, суперечки стосуються питань судової системи та повноважень влади, що й стало частиною конституційної кризи в Польщі.

Водночас у Європейській комісії заперечили політичний характер рішення фон дер Ляєн. Речниця установи Паула Піньо заявила, що її відсутність на пресконференції не пов’язана з останніми подіями в Польщі. За її словами, причина — давня проблема в робочому графіку президентки Єврокомісії. Таким чином, версія про політичний жест на користь Туска наразі ґрунтується на інформації джерел Bloomberg. Офіційно в Єврокомісії пояснюють зміну планів саме питаннями розкладу. Про це пише Bloomberg з посиланням на власні джерела.

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