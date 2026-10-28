Фон дер Ляєн ще не надала особистих пояснень EPPO — Politico Europe

За даними Politico, оприлюдненими в матеріалі з Афін, Греція, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн досі особисто не надала заяви Європейській прокуратурі у справі про закупівлю вакцин проти COVID-19. Видання посилається на співрозмовника, залученого до розслідування, який говорив на умовах анонімності.

Розслідування переговорів із Pfizer

У 2024 році Європейська прокуратура (EPPO) перебрала бельгійське розслідування щодо ймовірних кримінальних порушень, пов’язаних із переговорами між главою Єврокомісії та генеральним директором Pfizer Альбертом Бурлою.

Як пише Politico з посиланням на юридичні документи, з якими ознайомилося видання, розслідування стосується можливого втручання у виконання публічних функцій, знищення SMS-повідомлень, корупції та конфлікту інтересів. Ці твердження не означають встановлення вини фон дер Ляєн.

Речник Єврокомісії Томас Реньє, коментуючи твердження про відсутність особистої заяви, сказав, що Єврокомісія широко співпрацювала з EPPO для з’ясування фактів та оцінки подій. За його словами, це робили від імені та за повної підтримки президентки Єврокомісії, а фон дер Ляєн готова відповідати на відкриті запитання в межах своїх обов’язків і графіка.

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Коментар головної прокурорки

Головна прокурорка EPPO Лаура Кодруца Кьовеші в інтерв’ю Politico заявила, що неодноразово стикалася з посадовцями ЄС, які відмовлялися відповідати на виклики її відомства. Вона наголосила, що особи, яких викликають для надання заяви, мають з’явитися.

Кьовеші не стала коментувати, чи стосуються її слова саме фон дер Ляєн. Водночас вона зазначила, що у справах за участю впливових політиків або заможних людей, пов’язаних із політичними колами, прокуратура стикається з труднощами у реалізації своїх повноважень.

EPPO створили у 2017 році, а роботу вона розпочала у 2021-му. Її завданням є розслідування злочинів, пов’язаних із коштами ЄС. Кьовеші також назвала серед проблем установи хронічне недофінансування, затримки з оновленням правової бази та складну бюрократичну структуру.

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