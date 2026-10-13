Фон дер Ляєн закликала ЄС посилити заходи проти незаконної міграції — Politico Europe

У Брюсселі, Бельгія, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн надіслала лідерам усіх 27 держав-членів ЄС листа із закликом посилити заходи у відповідь на незаконну міграцію. Лист було надіслано перед самітом Європейської ради в Брюсселі цього тижня.

Заходи для захисту кордонів

Серед запропонованих кроків — створення механізму екстреного реагування на випадки, коли міграцію використовують як інструмент тиску, розширення повноважень агентства ЄС з охорони кордонів Frontex та підвищення показника депортацій з ЄС.

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Як повідомляє Politico Europe, фон дер Ляєн заявила у листі, що Європа має запобігати таким загрозам і не поступатися захистом зовнішніх кордонів. За її словами, жодна держава чи недержавний суб’єкт не повинні використовувати правила або цінності ЄС для дестабілізації Союзу.

Криза в Сеуті

Лист з’явився після міграційної кризи в іспанському ексклаві Сеута влітку. За даними видання, тоді з Марокко до Сеути прибули близько 70 тисяч мігрантів. Запропоновані заходи мають бути враховані під час обговорення міграції, запланованого на п’ятницю — другий день саміту Європейської ради.

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