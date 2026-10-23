Фон дер Ляєн звинуватила Росію в ескалації в Чорному морі після атаки на цивільне судно

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Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн засудила чергову атаку на комерційне судно в Чорному морі біля узбережжя Румунії та поклала відповідальність за неї на Росію. Унаслідок удару загинув моряк, ще троє членів екіпажу вважаються зниклими безвісти.

Урсула фон дер Ляєн наголосила, що атаки на цивільні судна створюють загрозу для невинних людей і є грубим порушенням міжнародного права.

«Глибоко стурбована черговою ескалацією з боку Росії в Чорному морі. Біля берегів Румунії було уражено цивільне судно, на борту якого перебували українські та азербайджанські члени екіпажу», — написала вона.

Очільниця Єврокомісії також подякувала рятувальникам, які продовжують пошуки зниклих безвісти моряків.

«Мої думки — із родиною та близькими загиблого моряка, а також із родинами трьох членів екіпажу, які досі вважаються зниклими безвісти», — наголосила фон дер Ляєн.

Президентка Єврокомісії назвала інцидент черговим проявом ескалації з боку Росії в Чорному морі та висловила підтримку родинам загиблого й зниклих безвісти членів екіпажу.

Про це глава Єврокомісії написала в соцмережі X.

Уранці 23 жовтня в Чорному морі біля узбережжя Румунії затонуло торговельне судно Khoryv, яке, за попередніми даними, могло бути уражене безпілотником. На борту перебували 13 членів екіпажу, зокрема 10 громадян України та троє громадян Азербайджану.

Профспілка моряків Хорватії домагається оголошення частини Чорного моря біля узбережжя Болгарії та Румунії зоною бойових дій. Причиною стала атака безпілотників на комерційне судно Wine Trader, внаслідок якої зникли безвісти кілька членів екіпажу, зокрема громадянин Хорватії.

У Брюсселі, Бельгія, НАТО ухвалило рішення посилитиприсутність у Чорному морі додатковими патрульними літаками, радіолокаційними системами та безпілотниками.

Болгаріяпідтвердила, що над Чорним морем розвідувальні місії виконує літак морського патрулювання Boeing P-8A Poseidon. Прем’єр-міністр Румен Радев заявив, що повітряне судно проводить розвідку для виявлення потенційних загроз після атак безпілотників на торговельні судна в регіоні.

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