Уряд Сербії в липні 2025 року, за даними Фонду боротьби з корупцією (ФБК), надав громадянство 19-річному Алі Кадирову — сину лідера Чечні Рамзана Кадирова. Про це повідомляє RMF24 із посиланням на балканську редакцію Радіо Свобода.

Паспорт на прізвище Мусаєв

За версією Фонду, сербський паспорт було видано на ім’я Алі Рамзанович Мусаєв. Рішення сербського уряду опублікували в офіційному віснику. У документі ім’ям батька нового громадянина вказано Рамзана, а інші наведені дані, окрім прізвища, відповідають відомостям про Алі Кадирова, заявили у Фонді.

Незалежне російське видання «Агентство» повідомило, що Алі Кадиров раніше офіційно змінив прізвище в Чечні на Мусаєв. Фонд також стверджує, що під цим прізвищем за кордон подорожували й інші члени родини Рамзана Кадирова — двоє синів, донька та дружина.

Подорожі та безвізовий режим

За оцінкою Фонду, Алі Кадиров понад 100 разів виїжджав за кордон під прізвищем Мусаєв. В організації заявили, що він майже завжди користувався приватними літаками, а найчастішим напрямком був Дубай.

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Сербський паспорт дає право на безвізові короткострокові поїздки до країн Шенгенської зони. Сербія має статус кандидата на вступ до ЄС, однак не є членом ані Євросоюзу, ані Шенгенської зони.

У жовтні ЄС закликав Сербію припинити прискорене або спрощене надання громадянства громадянам держав, які, на думку блоку, можуть створювати ризики для безпеки або нелегальної міграції. Серед таких країн називали Росію. За даними Радіо Свобода, після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації — держави-агресора — в Україну в лютому 2022 року понад 300 громадян Росії отримали сербське громадянство за прискореною процедурою на підставі урядових рішень.

Фонд звернувся до влади Сербії із закликом скасувати громадянство, яке, за твердженням організації, було надано сину Кадирова.

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