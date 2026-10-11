Фонд ДТП ПАР витратив R12,83 млн на юридичні витрати у дисциплінарних справах — TimesLIVE

Фонд дорожніх аварій ПАР (RAF) витратив приблизно R12,83 млн на юридичні витрати у семи дисциплінарних справах щодо відсторонених працівників. Водночас щонайменше 16 відстороненим керівникам виплатили майже R30 млн зарплати, повідомляє TimesLIVE.

Справи щодо працівників RAF

Речник транспортного відомства Коллен Мсібі заявив, що фонд веде 16 справ щодо можливих службових порушень. Серед висунутих тверджень — груба недбалість, грубі фінансові порушення, невиконання службових обов’язків, нечесність, домагання, залякування свідків і вимагання хабарів.

За словами Мсібі, дев’ять справ перебувають на стадії дисциплінарних слухань, шість — на етапі судово-експертного розслідування. Ще одну справу припинили після звільнення працівника. Він наголосив, що це лише твердження, а висновків не слід робити до завершення відповідних процедур.

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Серед відсторонених працівників — фінансова директорка Берніс Потгітер, операційний директор Пхату Лукхварені, директорка з питань управління Мампе Кумало та керівник офісу гендиректора Мфо Маньяше. Деякі з них, за даними видання, перебували у відстороненні з повною оплатою майже два роки.

Критика витрат

Депутат парламенту від ActionSA Алан Бізлі, який входить до парламентського комітету з державних рахунків, назвав витрати на дисциплінарні справи складними для виправдання з огляду на фінансовий стан фонду. За його словами, понад 37 622 обґрунтовані вимоги на R21,76 млрд залишалися несплаченими.

RAF також звернувся до Національного казначейства з проханням підвищити паливний збір до R3 за літр. Мсібі заявив, що запобіжні відсторонення та розслідування мають захищати цілісність процесів і забезпечувати належну процедуру.

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